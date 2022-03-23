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Дальнее зарубежье 23.03.2022 19:22

В Эстонии начались военно-морские учения MCM Squadex

В Эстонии в среду стартовали военно-морские учения MCM Squadex.

«Учения Baltic MCM Squadex, которые стартовали 23 марта и продлятся неделю, представляют собой ежегодные совместные учения военно-морских сил стран Балтийского моря, в ходе которых отрабатываются противоминные действия и взаимодействие кораблей. В этом году будут искать и обезвреживать взрывчатые вещества в эстонских водах», - сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе главного штаба сил обороны Эстонии.

Всего в учениях принимают участие 11 кораблей из Германии, Эстонии, Латвии и Литвы. Кроме того, отрабатывается взаимодействие экипажей с подводными роботами из Бельгии и Дании. Учениями руководят ВМС Германии.

Ежегодные операции по разминированию позволяют снизить потенциальные риски, связанные с взрывчатыми веществами времен Первой и Второй мировых войн, делать морские пути более безопасными как для гражданского, так и для Военно-морского флота, отметили в главном штабе.

В дополнение к обычным учениям ВМС Эстонии также ежегодно участвуют в Силах быстрого реагирования НАТО, в частности в 1-й постоянной противоминной группе НАТО (SNMCMG1).

Как подчеркнули в главном штабе, основная цель военно-морского флота как одного из трех видов Сил обороны Эстонии - защита территориальной целостности и национальных интересов страны на море.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, УЧЕНИЯ, СТАРТ


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