Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8832 RUR   0.0165 GBR   2.2363 TRY   0.1155

Цена на нефть

17.03 $/bbl +/- WTI 102.98 +7.94 Brent 106.64 +8.62

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 23.03.2022 19:30

Цены на нефть ускорили подъем после выхода официальных данных о запасах в США

Нефтяные котировки ускорили темпы подъема в среду вечером после выхода данных минэнерго США о недельном снижении запасов этого энергоресурса в стране.

Коммерческие запасы нефти в США на неделе, завершившейся 18 марта, уменьшились на 2,51 млн баррелей - до 413,4 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 2,95 млн баррелей и составили 238,04 млн баррелей, дистиллятов - на 2,07 млн баррелей, до 112,14 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 750 тыс. баррелей, бензина - на 1,85 млн баррелей и дистиллятов - на 1,05 млн баррелей.

Между тем данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник вечером, показали снижение запасов в США на прошлой неделе на 4,3 млн баррелей.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:45 по бакинскому времени в среду составляет $120,8 за баррель, что на $5,32 (4,61%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $113,85 за баррель, что на $4,58 (4,19%) выше итогового значения предыдущей сессии.

В центре внимания участников нефтяного рынка также остается ситуация в Украине и санкции против РФ, включая возможный отказ Европы от российской нефти.

Рынок ждет встречи глав государств НАТО в четверг. Эксперты полагают, что ее итогом может стать ужесточение антироссийских санкций, которые могут усилить риски перебоев в поставках энергоресурсов.

«Мы ожидаем сохранение высокой волатильности (на рынке нефти - ИФ) до конца недели, и особенно - в четверг на фоне встречи НАТО», - написала аналитик Vanda Insights Вандана Хари.

Тем временем эксперты также отмечают, что США и Саудовская Аравия являются двумя странами, которые могут в значительной мере возместить потери рынка из-за ухода российской нефти. Но «дополнительные поставки из этих стран в данный момент кажутся маловероятными», добавляют аналитики Commonwealth Bank.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


Похожие новости


Цена Brent может достичь $150 за баррель на фоне сокращения предложения - эксперт Нефть дорожает на данных о сокращении запасов в США, Brent у $116,7 за баррель Цены на нефть падают после скачка накануне Цены на нефть перешли к снижению после резкого подъема накануне Нефть продолжает дорожать после подъема до максимума с 8 марта МЭА: спрос на нефть можно снизить на 2,7 млн б/с за 4 мес

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az