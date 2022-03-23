Цены на нефть ускорили подъем после выхода официальных данных о запасах в США

Нефтяные котировки ускорили темпы подъема в среду вечером после выхода данных минэнерго США о недельном снижении запасов этого энергоресурса в стране.
Коммерческие запасы нефти в США на неделе, завершившейся 18 марта, уменьшились на 2,51 млн баррелей - до 413,4 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 2,95 млн баррелей и составили 238,04 млн баррелей, дистиллятов - на 2,07 млн баррелей, до 112,14 млн баррелей.
Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 750 тыс. баррелей, бензина - на 1,85 млн баррелей и дистиллятов - на 1,05 млн баррелей.
Между тем данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник вечером, показали снижение запасов в США на прошлой неделе на 4,3 млн баррелей.
Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:45 по бакинскому времени в среду составляет $120,8 за баррель, что на $5,32 (4,61%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $113,85 за баррель, что на $4,58 (4,19%) выше итогового значения предыдущей сессии.
В центре внимания участников нефтяного рынка также остается ситуация в Украине и санкции против РФ, включая возможный отказ Европы от российской нефти.
Рынок ждет встречи глав государств НАТО в четверг. Эксперты полагают, что ее итогом может стать ужесточение антироссийских санкций, которые могут усилить риски перебоев в поставках энергоресурсов.
«Мы ожидаем сохранение высокой волатильности (на рынке нефти - ИФ) до конца недели, и особенно - в четверг на фоне встречи НАТО», - написала аналитик Vanda Insights Вандана Хари.
Тем временем эксперты также отмечают, что США и Саудовская Аравия являются двумя странами, которые могут в значительной мере возместить потери рынка из-за ухода российской нефти. Но «дополнительные поставки из этих стран в данный момент кажутся маловероятными», добавляют аналитики Commonwealth Bank.
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