Латвия, потеряв грузы из РФ и Беларуси, будет тратить до 60 млн евро в год на ж/д инфраструктуру

Расходы госбюджета Латвии на содержание железнодорожной инфраструктуры, в случае полного прекращения транзита российских и белорусских грузов, должны будут составить 50-60 млн евро в год, заявил начальник отдела транспортной логистики Минсообщения Латвии, член совета «Латвийских железных дорог» (Latvijas dzelzcels, LDz) Андрис Малдупс.

По мнению Малдупса, которое он озвучил на заседании комиссии Сейма по устойчивому развитию, если движение грузов в восточном направлении будет полностью остановлено, грузоперевозки через инфраструктуру LDz сократятся на 82%. Это значительно сократит доходы от использования инфраструктуры, а влияние на государственный бюджет составит 50-60 млн евро.

Чиновник добавил, что санкции привели к прекращению выдачи виз гражданам России, в том числе бригадам международных поездов. Возможности LDz по расчету с партнерами в России и Беларуси также сильно затруднены или ограничены.

Latvijas Dzelzcels в последние годы сокращает перевозки на фоне проводимой Россией политики по переводу транспортировки грузов преимущественно на свои порты.

Latvijas Dzelzcels занимается железнодорожными грузоперевозками и содержанием ж/д инфраструктуры. В концерн LDz входят предприятия LatRailNet, LDz Cargo, LDz Infrastruktura, LDz Ritosa sastava serviss и LDz Apsardze.

Власти Латвии относятся к числу наиболее ярых сторонников санкций против России и Беларуси в связи с проводимой военной специальной операцией на территории Украины. Латвийские официальные лица неоднократно призывали к различного рода ограничениям в торговле с РФ.