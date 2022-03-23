Польша не разрешит Москве заменить высланных дипломатов

Польша не разрешит России прислать новых дипломатов взамен высылаемых, дипломатический состав сократится примерно на три четверти, сообщил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.
«Мой собеседник (в МИД Польши) сказал, что численность персонала не соответствует объему отношений между Россией и Польшей в настоящее время... Поэтому в нынешних условиях Польша не собирается давать согласие на приезд новых сотрудников на замену высланным», - сказал Андреев в эфире телеканала «Россия 24» (ВГТРК).
Посол сообщил, что в число 45 высылаемых дипломатов вошли сотрудники посольства, торгпредства и Росзарубежцентра.
Таким образом, по его словам, посольство лишается «трёх четвертей, если не больше, оперативного дипломатического состава».
Андреев отметил, что такой шаг польской стороны может привести «если не к формальному разрыву (отношений), то к их фактическому обнулению».
«Мы к этому уверенно движемся благодаря усилиям наших польских «партнёров», - добавил он.
МИД Польши ранее в среду объявил, что объявляет persona non grata 45 российских дипломатов. В МИД РФ ранее заявили, что на высылку будет дан «соответствующий ответ».
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