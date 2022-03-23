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Дальнее зарубежье 23.03.2022 19:50

Польша не разрешит Москве заменить высланных дипломатов

Польша не разрешит России прислать новых дипломатов взамен высылаемых, дипломатический состав сократится примерно на три четверти, сообщил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.

«Мой собеседник (в МИД Польши) сказал, что численность персонала не соответствует объему отношений между Россией и Польшей в настоящее время... Поэтому в нынешних условиях Польша не собирается давать согласие на приезд новых сотрудников на замену высланным», - сказал Андреев в эфире телеканала «Россия 24» (ВГТРК).

Посол сообщил, что в число 45 высылаемых дипломатов вошли сотрудники посольства, торгпредства и Росзарубежцентра.

Таким образом, по его словам, посольство лишается «трёх четвертей, если не больше, оперативного дипломатического состава».

Андреев отметил, что такой шаг польской стороны может привести «если не к формальному разрыву (отношений), то к их фактическому обнулению».

«Мы к этому уверенно движемся благодаря усилиям наших польских «партнёров», - добавил он.

МИД Польши ранее в среду объявил, что объявляет persona non grata 45 российских дипломатов. В МИД РФ ранее заявили, что на высылку будет дан «соответствующий ответ».

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Тэги: РОССИЯ, ПОЛЬША, ДИПЛОМАТЫ, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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