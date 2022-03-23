Гендиректор IOFS высоко оценил вклад Азербайджана в проекты ОИС

Генеральный директор Исламской организации по продовольственной безопасности (IOFS) Ерлан Байдаулет в среду на встрече с замминистра иностранных дел Азербайджана Эльнуром Мамедовым высоко оценил вклад официального Баку в проекты, реализуемые в рамках Организации исламского сотрудничества (ОИС), сообщает МИД Азербайджана.

Встреча состоялась в рамках 48-го заседания Совета министров иностранных дел ОИС в Исламабаде (Пакистан).

«Высоко оценивая вклад Азербайджанской Республики в проекты, реализуемые в рамках ОИС, он поблагодарил нашу страну за оказываемую особую поддержку», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи гендиректор IOFS проинформировал о деятельности и программах возглавляемой им организации.

В свою Мамедов отметил, что Азербайджан всегда придает особое значение ОИС, играет активную роль в этой организации и поблагодарил за подробную информацию о деятельности IOFS.

Замминистра заявил, что руководство Азербайджана всегда уделяет внимание вопросу обеспечения продбезопасности и подчеркнул важность диалога между странами-членами ОИС по данной тематике.

Р.Керимов