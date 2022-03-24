Армения обсуждает с РФ расчеты за газ в рублях

Армения ведет переговоры с Россией о расчетах за поставляемый природный газ в рублях, заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян.

«Да. Обсуждается, поскольку обсуждается также вопрос распределения валюты от таможенных сборов в ЕАЭС. Естественно, страны предлагают, чтобы параллельно решению этого вопроса были решены вопросы инструментария экспортируемой в крупном объеме валюты за импортируемый товар», - сказал вице-премьер, выступая в парламенте рамках «правительственного часа» и отвечая на вопрос о возможности расчетов за газ в российской валюте.

«Не могу обещать, что вопрос решится, поскольку есть объективные причины, но вопрос сегодня уже обсуждается в публичном пространстве. И на каком-то этапе встанет вопросом повестки», - добавил Григорян.

«Газпром» является единственным поставщиком природного газа в Армению, который продается потребителям. Оператором газотранспортной сети Армении является ЗАО «Газпром Армения» - 100% дочка ПАО «Газпром».

Цена российского газа для Армении устанавливается в долларах США, на данный момент она составляет $165 за 1 тыс. кубометров.