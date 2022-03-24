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СНГ 24.03.2022 01:00

Госдума РФ разрешила производить СУГ, этан и жидкую сталь в ОЭЗ

Госдума РФ приняла в окончательном, третьем чтении поправки в закон «Об особых экономических зонах», позволяющие производить на территории ОЭЗ этан, сжиженный углеводородный газ и жидкую сталь.

Документ (N84931-8) ранее внесло в парламент правительство.

С 1 января 2022 года эти товары были отнесены к подакцизной продукции, производство и обработка которых запрещены на территории ОЭЗ.

«Внесение изменений в закон позволит производить и перерабатывать эти товары в ОЭЗ. Это даст возможность реализовывать как действующие инвестиционные проекты, так и привлекать новые производства. Всего на территориях действующих и предполагаемых к созданию новых ОЭЗ планируется реализовать 7 проектов по производству этана, сжиженного газа и жидкой стали и создать более 7 тыс. рабочих мест», - заявлял ранее министр экономического развития Максим Решетников.

В Минэкономразвития уточняли, что снятие ограничения по производству и переработке этана и сжиженных углеводородов позволит реализовать в ОЭЗ 3 проекта с объемом инвестиций более 2 трлн рублей и созданием более 5,5 тыс. новых рабочих мест в Ленинградской (ОЭЗ «Усть-Луга») и Астраханской областях (ОЭЗ «Лотос»). Снятие ограничения по жидкой стали позволит, по данным министерства, реализовать 4 новых инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций порядка 340 млрд рублей и создать более 1,5 тыс. новых рабочих мест.

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Тэги: РОССИЯ, ОЭЗ, СУГ, СТАЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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