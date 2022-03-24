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Дальнее зарубежье 24.03.2022 01:05

ЕК обяжет заполнить ПХГ к ноябрю на 80%

Европейская комиссия подготовила законодательные предложения по минимальному уровню заполнения подземных хранилищ газа на территории Европейского союза: не менее 80%, а в последующие годы не менее 90% от их вместимости, сообщает европейский регулятор.

Чтобы достигнуть целевого уровня заполнения хранилищ в 80% от нынешнего уровня (26%) в текущем году, Европе надо закачать 60 млрд куб. м. Текущая стоимость этого объема газа составляет около $90 млрд. Столько денег на импорт газа, к примеру, потратил Китай за последние два года (2021 и 2020 год).

Как говорится в сообщении ЕК, при том, что не все государства-члены имеют ПХГ на своей территории, предложения предусматривают минимальный резерв хранения газа, к которому они должны иметь доступ в хранилищах других государств ЕС. Государства без ПХГ должны иметь запасы в соседних странах в размере 15% от своего годового потребления. В качестве альтернативы страны без ПХГ могут использовать механизм распределения бремени.

Также предлагается новая обязательная сертификация всех операторов систем хранения. По мнению регулятора, это «позволит избежать потенциальных рисков, связанных с внешним влиянием на критически важную инфраструктуру хранения». «Это означает, что несертифицированные операторы должны будут отказаться от права собственности или контроля над газохранилищами ЕС», - говорится в пресс-релизе. Для прекращения деятельности газохранилища потребуется разрешение национального регулирующего органа.

Предложения ЕК могут указывать на дочернюю компанию «Газпрома» astora - одного из крупнейших операторов ПХГ в Европе. Она управляет хранилищами общим объемом около 6 млрд куб. м активного газа в Германии и Австрии.

ЕК заявила о готовности создать рабочую группу (Task Force) о совместных закупках газа и координации процесса восполнения запасов в ПХГ. «Объединяя спрос, рабочая группа облегчит и укрепит международный контакт ЕС с поставщиками, чтобы помочь обеспечить импорт по выгодным ценам в преддверии следующей зимы. Совместная переговорная группа во главе с комиссией проведет переговоры с поставщиками газа, а также подготовит почву для будущего партнерства в энергетике с ключевыми поставщиками, не ограничиваясь СПГ и газом», - говорится в заявлении.

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Тэги: ЕВРОПА, ГАЗ, ХРАНЕНИЕ


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