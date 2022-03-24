Президент Литвы призвал готовиться к тотальной обороне

Литве необходимо подготовиться к всеобщей обороне на всех уровнях - от НАТО до отдельного гражданина, заявил президент республики Гитанас Науседа после встречи с представителями парламентских партий страны.
«Принцип тотальной обороны должен быть закреплен не только в государственном плане, но и в подготовке мирного времени к выполнению мобилизационных задач, организации гражданского сопротивления. Нам следует на всех уровнях, от НАТО до каждого гражданина, подготовиться к тотальной всеобщей обороне», - цитирует Науседу офис президента Литвы.
Науседа в среду провел с представителями парламентских партий встречу, посвященную стратегической дорожной карте внешней политики, политики обороны и безопасности Литвы.
После нее глава государства с удовлетворением отметил, что возражений против выделения на оборону 3% ВВП не было. По его словам, это может быть зафиксировано в соглашении партий.
«Мы не мост между Востоком и Западом. Литва четко является частью Западной цивилизации, мало того - ее восточным форпостом. Соответственно мы осознаем угрозы и выбираем союзников», - подчеркнул Науседа.
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