Президент Литвы призвал готовиться к тотальной обороне

Литве необходимо подготовиться к всеобщей обороне на всех уровнях - от НАТО до отдельного гражданина, заявил президент республики Гитанас Науседа после встречи с представителями парламентских партий страны.

«Принцип тотальной обороны должен быть закреплен не только в государственном плане, но и в подготовке мирного времени к выполнению мобилизационных задач, организации гражданского сопротивления. Нам следует на всех уровнях, от НАТО до каждого гражданина, подготовиться к тотальной всеобщей обороне», - цитирует Науседу офис президента Литвы.

Науседа в среду провел с представителями парламентских партий встречу, посвященную стратегической дорожной карте внешней политики, политики обороны и безопасности Литвы.

После нее глава государства с удовлетворением отметил, что возражений против выделения на оборону 3% ВВП не было. По его словам, это может быть зафиксировано в соглашении партий.

«Мы не мост между Востоком и Западом. Литва четко является частью Западной цивилизации, мало того - ее восточным форпостом. Соответственно мы осознаем угрозы и выбираем союзников», - подчеркнул Науседа.