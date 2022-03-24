Генсек НАТО призвал Минск не содействовать операции РФ в Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призывает Беларусь прекратить оказывать содействие спецоперации России в Украине. «Беларусь продолжает помогать (России), предоставляя территории, военную инфраструктуру, а также позволяя России использовать воздушное пространство для атак против украинского гражданского населения... Мы призываем Беларусь это прекратить», - заявил Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».