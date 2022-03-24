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Дальнее зарубежье 24.03.2022 01:22

Париж предложил странам МЭА подумать над высвобождением SPR

Странам-членам Международного энергетического агентства (МЭА) необходимо принять в отношении дизельного топлива аналогичные меры, как с нефтью и газом, заявила министр комплексных экологических преобразований Франции Барбара Помпили (Barbara Pompili) в ходе министерской встречи стран МЭА.

Она отметила, что в отношении дизельного топлива нужно также подумать над планом из 10 пунктов по снижению зависимости от него, как это было сделано по нефти и газу.

«Нам нужно смотреть на дизель таким же образом, применять аналогичный подход. Нам всем нужно держаться вместе, чтобы стоять плечом к плечу, особенно, в отношении стратегических запасов, чтобы мы могли пережить следующие несколько недель и месяцев», - сообщила Помпили.

Ранее Energy Aspects сообщило, что запасы дизтоплива в Европе в марте сократятся до самого низкого уровня с 2018 года. Дефицит ДТ усугубляет, в том числе, снижение производства на российских НПЗ, которые являются его крупнейшим поставщиком в Европу. Цены на дизтопливо на фоне его нехватки и опасений рынка уже подскочили до рекордного уровня.

Как сообщалось, МЭА в начале марта заявило о высвобождении 63 млн барр. из стратегических запасов (SPR), чтобы избежать дефицита на фоне истощения коммерческих запасов и повышенной волатильности цен, а также вооруженного конфликта в Украине. Половину объема должны были поставить США.

При этом две трети из 63 млн барр. относились к нефти, остальное - к нефтепродуктам (17 млн барр.), причем «высвобождение» в отношении нефтепродуктов касалось «снижения обязательных требований к запасам на предприятиях».

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Тэги: ЕВРОПА, ДИЗТОПЛИВО, ДЕФИЦИТ, МЕРЫ

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