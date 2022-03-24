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Дальнее зарубежье 24.03.2022 01:24

США представят союзникам по НАТО три варианта укрепления позиций на восточном фланге - СМИ

США в ходе саммита глав НАТО планируют представить союзникам варианты укрепления позиций на восточном фланге, в том числе - размещение большего числа военнослужащих на постоянной или ротационной основе, а также - строительство новой американской военной базы, сообщает в среду CNN.

При этом, как отмечает телеканал, пока неизвестно, какие именно варианты будут согласованы, поскольку все они будут обсуждаться в ходе саммита.

Первый вариант - размещение на восточном фланге дополнительных сил США на постоянной или ротационной основе, а также - проведение более масштабных учений.

Второй - модификация структуры ротационного присутствия сил НАТО в Восточной Европе. CNN поясняет, что этот вариант привел бы к увеличению численности именно американского воинского контингента.

Третий - создание американской военной базы у восточных границ стран НАТО. CNN отмечает, что это считается наиболее радикальным вариантом, так как предусматривает выделение существенных дополнительных средств в течение многих лет.

Саммит НАТО состоится 24 марта в Брюсселе.

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Тэги: США, НАТО, УКРЕПЛЕНИЕ, ВАРИАНТЫ


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