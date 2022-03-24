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Зарплаты женщин в США после пандемии растут быстрее, чем у мужчин

Заработные платы женщин в США растут быстрее, чем у мужчин, уже шесть месяцев подряд.

В феврале зарплаты женщин увеличились на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как у мужчин - на 4,1%, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Атланты.

Рекордный разрыв между темпами роста - 0,5 процентного пункта - был отмечен в декабре.

Таким образом, женщины постепенно восстанавливают позиции на рынке труда, серьезно ухудшившиеся в начале пандемии коронавируса, пишет The Wall Street Journal.

Число женщин на низкооплачиваемых должностях в сфере общественного питания и здравоохранения несопоставимо больше, чем мужчин, а именно на эти сектора пришлась значительная часть сокращений в начале пандемии. Компании этих сфер, вернувшись к работе в прошлом году, столкнулись с нехваткой сотрудников и были вынуждены повышать зарплаты.

Женщины, меняющие работу, на новом месте получают более серьезное повышение зарплат, чем мужчины. Так, порядка 31% женщин, сменивших работу во время пандемии, получили компенсационный пакет, включающий заработную плату и бонусы, который был более чем на 30% выше, чем на их предыдущей должности, свидетельствуют данные исследовательской группы Conference Board. Доля мужчин, получающих такое же повышение, составляет 28%.

На долю женщин приходится более половины сотрудников сферы образования и здравоохранения, досуга и гостиничного бизнеса, а также финансового сектора, отмечает WSJ. Заработные платы и занятость в этих сферах в последнее время стремительно растет.

Разрыв в оплате труда женщин и мужчин за последние два десятилетия немного сократился, поскольку число женщин на высокооплачиваемых офисных должностях выросло. Тем не менее, разрыв сохраняется, и он достаточно велик. В прошлом году средняя зарплата женщин, работающих полный день, составляла 83,1% от зарплаты мужчин.

Одна из причин сохраняющегося разрыва заключается в том, что женщины в среднем чаще работают на низкооплачиваемых должностях. Согласно мартовским данным Минтруда США, женщины занимали более 75% рабочих мест в 8 из 20 профессиональных сфер с самым низким заработком. В числе таких профессий - домработница и парикмахер.

Кроме того, женщины также чаще, чем мужчины, работают неполный рабочий день, в феврале они занимали 62% рабочих мест с неполной занятостью. Помимо этого, женщинам чаще приходится отказываться от работы ради заботы о детях. Этот фактор был особенно актуален в период пандемии, так как школы и детские сады были закрыты.

В феврале текущего года доля работающих или ищущих работу женщин в возрасте от 25 до 54 лет увеличилась до 75,8% по сравнению с 74,9% в феврале 2021 года.

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Тэги: США, ЖЕНЩИНЫ, ЗАРПЛАТЫ, РОСТ


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