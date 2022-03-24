Фондовые рынки Европы завершили торги снижением, несмотря на позитивное начало

Фондовые рынки стран Западной Европы завершили торги в среду снижением, несмотря на позитивное начало.
Сводный индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 к закрытию торгов снизился на 1% и составил 454,03 пункта. Индикатор до этого рос пять сессий подряд.
Германский индекс DAX снизился на 1,3%, французский САС 40 - на 1,2%, британский FTSE 100 потерял 0,2%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 опустились на 1% и 2% соответственно.
В ходе сессии немецкий индекс поднимался до максимума за четыре недели, а британский индикатор достиг пика за пять недель благодаря подорожавшим акциям крупных нефтяных компаний.
Цена бумаг BP и Shell выросла на 4,5% и 4% соответственно вслед за продолжающимся подъемом нефтяных котировок.
Данные Национального статистического управления (ONS) Великобритании в среду показали, что потребительские цены в стране в феврале подскочили на рекордные за 30 лет 6,2% в годовом выражении после подъема на 5,5% в январе. Аналитики в среднем ожидали ускорения инфляции до 5,9-6%.
Инвесторы продолжают следить за изменением ситуации вокруг Украины и ждут визита президента США Джо Байдена в Европу. Байден, как ожидается, посетит саммит G7 и саммит НАТО, а также выступит на заседании Европейского совета. Итогом этих встреч могут стать новые санкции в отношении России.
Автомобильный концерн Stellantis подписал соглашение с поставщиком аккумуляторов для электромобилей Termoli. Кроме того, стало также известно, что компания создаст СП с южнокорейской LG Energy Solution, которое построит аккумуляторный завод в Канаде за $4,1 млрд. Акции Stellantis, несмотря на хорошие новости, подешевели в Милане на 1,5%.
Цена бумаг оборонной компании Leonardo поднялась на 2,7% на сообщении о готовящейся продаже подразделения Global Enterprise Solutions за $450 млн.
Французский производитель косметики L`Oreal успешно завершил размещение облигаций на сумму 3 млрд евро. Капитализация компании, однако, опустилась на 1,7%.
Лидерами снижения в индексе Stoxx 600 стали акции ритейлера подержанных автомобилей Auto1 Group SE (-12,1%), швейцарской сети аптек Zur Rose Group AG (-9%), генерирующей компании Verbund AG (-6,6%) и оператора сервиса доставки еды Delivery Hero SE (-6,3%).
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