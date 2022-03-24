Берлин обсудит с партнерами решение РФ перевести расчеты за газ в рубли

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что обсудит с партнерами ситуацию вокруг решения России перевести в рубли оплату за российский газ, сообщает в среду агентство Bloomberg.

«Я обсужу с партнерами реакцию на оплату рублями (за российский газ - ИФ)», - приводит агентство слова министра. Хабек также отметил, что, по его мнению, «оплата рублями будет нарушением контрактов».

Между тем неназванный высокопоставленный дипломат в ЕС заявил европейскому изданию «Политико», что он «сомневается, что это (решение о переводе в рубли - ИФ) убедит такие страны, как Германия, поддержать санкции против российской сферы энергетики». «Это определенно не приведет ни к каким санкциями или решениям на саммите ЕС в четверг», - добавил европейский дипломат.

Ранее в среду президент России Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что оплата поставок российского газа на экспорт в недружественные страны переводится в российские рубли. Он поручил ЦБ и правительству за неделю определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке РФ покупателями российского газа.