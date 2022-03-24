Fitch понизило рейтинг МИБа

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Международного инвестиционного банка (МИБ) до «BB-» с «BBB».
Рейтинг остается на пересмотре с негативным прогнозом.
Краткосрочный РДЭ банка понижен до «B» с «F2».
МИБ, созданный в 1970 году, является международным финансовым институтом, акционерами которого в настоящее время выступают Россия, Болгария, Венгрия, Вьетнам, Куба, Монголия, Румыния, Словакия, Чехия. Основные направления деятельности - поддержка малого и среднего бизнеса в странах-членах банка и участие в финансировании социально значимых инфраструктурных проектов. Штаб-квартира МИБа находится в Будапеште.
Как сообщалось ранее, Чехия, Румыния, Словакия и Болгария, на долю которых приходится в общей сложности 35% капитала банка, объявили о своем решении прекратить членство в нем в качестве акционеров в ответ на действия России в Украине.
«Понижение рейтинга МИБа до «BB-» с «BBB» отражает негативные последствия российско-украинского конфликта для ключевых показателей кредитоспособности банка», - отмечается в сообщении Fitch.
Сохранение рейтинга на пересмотре с негативным прогнозом обусловлено существенной неопределенностью в отношении будущего банка в нынешнем геополитическом контексте, говорится в пресс-релизе.
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