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СНГ 24.03.2022 01:47

Рогозин усомнился в технической возможности отключения России от GPS

Отключить Россию от GPS технически очень сложно, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Технически это сделать очень сложно, это во-первых, потому что орбитальная группировка GPS не может выборочно отключаться в направлении России и не отключаться в направлении других континентов, других стран», - сказал Рогозин в эфире Первого канала.

По его словам, также США могут рассмотреть варианты отключения наземных станций GPS, расположенных на территории РФ, или перепрошивки программы на смартфонах для выключения чипсета, принимающего сигналы.

«Но даже если это технически кому-то удастся сделать, хотя я в это не верю. Это очень сложно и очень глупо», - сказал Рогозин.

19 марта Рогозин сообщил, что США рассматривается вопрос об отключении России в рамках санкций от спутниковой системы навигации GPS.

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Тэги: РОССИЯ, GPS, РОГОЗИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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