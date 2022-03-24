WSJ сообщила о просьбе Зеленского к США не вводить санкции против Абрамовича

Президент Украины Владимир Зеленский попросил президента США Джо Байдена не налагать санкции на бизнесмена Романа Абрамовича, так как он содействует мирным переговорам между Украиной и Россией, сообщает в среду издание Wall Street Journal (WSJ).
По информации издания, «президент Украины Владимир Зеленский в ходе недавнего телефонного разговора посоветовал президенту Байдену подождать с санкциями против олигарха, который может оказаться важным посредником в переговорах с Россией».
Издание отмечает, что в Совете национальной безопасности США заявили, что не будут публично зачитывать личные беседы между двумя президентами. В министерстве финансов США, канцелярии президента Украины и посольстве Украины в Вашингтоне пока не прокомментировали ситуацию.
По информации газеты, ранее в этом месяце министерство финансов США разработало пакет санкций против Абрамовича, которые должны были быть анонсированы одновременно с аналогичными санкциями Великобритании и ЕС, однако Совет национальной безопасности попросил Минфин этого не делать.
Несколько чиновников из Великобритании и ЕС заявили о том, что не обладают информацией о том, просил ли Зеленский лидеров их стран не вводить санкции против Абрамовича.
Американский чиновник, с которым связался WSJ, отметил, что у США нет поводов полагать, что Абрамович был особо полезен в переговорах.
Ранее сообщалось, что Абрамович помогает переговорному процессу между Украиной и Россией по запросу украинской стороны.
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