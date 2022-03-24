«Молдовагаз» с 1 мая перейдет на расчеты за российский газ в рублях

С 1 мая АО «Молдовагаз» перейдет на рубли в расчетах с «Газпромом», заявил журналистам в среду председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан.
«Согласно действующим договорным условиям, сейчас у нас есть три варианта оплаты потребленного природного газа: евро, доллар и российский рубль. С 1 мая у нас будет только два варианта: российские рубли и евро. Такой пункт есть в договоре», - сказал Чебан.
Отказ от расчета в долларах между двумя компаниями, по его словам, прописан в договоре, который был подписан АО «Молдовагаз» и ПАО «Газпром» 29 октября и вступил в силу 1 ноября 2021 года.
Отвечая на вопрос о том, есть ли вероятность того, что платежи будут производиться только в российских рублях, а также насколько это сложно для Молдовы, глава «Молдовагаз» сказал, что «проблем возникнуть не должно, а платежи в рублях уже делались и раньше».
«Для нас не ново платить в рублях. Более того, у нас и раньше были ситуации, когда мы осуществляли платежи в российских рублях», - подчеркнул Чебан.
Ранее вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну также заявил, что «переход на расчеты за газ в рублях не будет иметь никаких последствий для Молдовы».
Президент России Владимир Путин ранее в среду на совещании с правительством заявил, что продажа газа и другой экспорт из России в страны Европы и США в ближайшее время будет переведена в рубли. Он сообщил, что Россия продолжит поставки газа в соответствии с объемами и ценами, которые были зафиксированы в ранее заключенных контрактах.
В ОИС призвали приложить усилия для признания в мире Ходжалинского геноцида
ОИС подтвердила право Азербайджана требовать от Армении возмещения ущерба
На заседании СМИД ОИС приняты 4 резолюции, связанные с агрессией Армении против Азербайджана
Фондовые рынки Европы завершили торги снижением, несмотря на позитивное начало
ИБР призвали помочь Азербайджану в восстановлении освобожденных территорий
FINA запретила российским и белорусским пловцам участвовать на ЧМ-2022
В Азербайджане незначительный суточный рост случаев COVID-19
Число заболеваний COVID-19 повышается вторую неделю подряд после долгого спада - ВОЗ
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Утверждено положение о временном реестре построек на освобожденных территориях Азербайджана
ЦТСП направит 3,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
NEQSOL Holding перечислил в Фонд “YAŞAT” 500 тысяч манатов по случаю праздника Новруз
Состоялись выборы членов правления Caspian Energy Club
Выпускники Школы Банкиров Розничного Сектора приступили к работе в AccessBank
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Слышали звон, да не знают, где он: как депутаты Европарламента угодили в армянскую ловушку
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров