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СНГ 24.03.2022 01:52

«Молдовагаз» с 1 мая перейдет на расчеты за российский газ в рублях

С 1 мая АО «Молдовагаз» перейдет на рубли в расчетах с «Газпромом», заявил журналистам в среду председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан.

«Согласно действующим договорным условиям, сейчас у нас есть три варианта оплаты потребленного природного газа: евро, доллар и российский рубль. С 1 мая у нас будет только два варианта: российские рубли и евро. Такой пункт есть в договоре», - сказал Чебан.

Отказ от расчета в долларах между двумя компаниями, по его словам, прописан в договоре, который был подписан АО «Молдовагаз» и ПАО «Газпром» 29 октября и вступил в силу 1 ноября 2021 года.

Отвечая на вопрос о том, есть ли вероятность того, что платежи будут производиться только в российских рублях, а также насколько это сложно для Молдовы, глава «Молдовагаз» сказал, что «проблем возникнуть не должно, а платежи в рублях уже делались и раньше».

«Для нас не ново платить в рублях. Более того, у нас и раньше были ситуации, когда мы осуществляли платежи в российских рублях», - подчеркнул Чебан.

Ранее вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну также заявил, что «переход на расчеты за газ в рублях не будет иметь никаких последствий для Молдовы».

Президент России Владимир Путин ранее в среду на совещании с правительством заявил, что продажа газа и другой экспорт из России в страны Европы и США в ближайшее время будет переведена в рубли. Он сообщил, что Россия продолжит поставки газа в соответствии с объемами и ценами, которые были зафиксированы в ранее заключенных контрактах.

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Тэги: МОЛДОВА, ГАЗ, РАСЧЕТЫ, РУБЛИ

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