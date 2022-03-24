Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8832 RUR   0.0165 GBR   2.2363 TRY   0.1155

Цена на нефть

17.03 $/bbl +/- WTI 102.98 +7.94 Brent 106.64 +8.62

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 24.03.2022 01:54

МИД РФ передал посольству США список выдворяемых из России дипломатов

МИД России вручил в среду посольству США в Москве список американских дипломатов, выдворяемых в ответ на высылку дипломатов постпредства РФ при ООН, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

«23 марта вызванному в МИД старшему дипломату дипмиссии США в Москве была вручена нота со списком выдворяемых американских дипсотрудников, объявленных persona non grata, в ответ на высылку Вашингтоном дипломатов Постпредства России при ООН в Нью-Йорке, а также российского сотрудника секретариата ООН», - говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД.

«Американской стороне жестко заявлено, что любые враждебные действия США против России получат решительный и адекватный ответ», - отмечается в сообщении.

28 февраля постпред России при Всемирной организации Василий Небензя сообщил, что 12 сотрудникам миссии РФ при ООН американскими властями предписано до 7 марта покинуть США. Он отметил, что речь идёт о дипломатах, работающих в штаб-квартире ООН.

В МИД РФ заявляли, что эти действия не останутся без ответа.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, США, ДИПЛОМАТЫ, ВЫДВОРЕНИЕ


Похожие новости


Новые санкции США против России коснутся физлиц и организаций РФ изучает запрет на экспорт урана в США в качестве контрмер Сенат США рассмотрит на этой неделе законопроект о "приостановке нормальных торговых отношений" с РФ Послу США вручена нота протеста в связи с высказываниями Байдена в адрес Путина Белый дом решил держать в секрете возможные меры против Китая, если Пекин окажет Москве помощь В Белом доме допускают расширение санкций против РФ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az