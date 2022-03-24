МИД РФ передал посольству США список выдворяемых из России дипломатов

МИД России вручил в среду посольству США в Москве список американских дипломатов, выдворяемых в ответ на высылку дипломатов постпредства РФ при ООН, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

«23 марта вызванному в МИД старшему дипломату дипмиссии США в Москве была вручена нота со списком выдворяемых американских дипсотрудников, объявленных persona non grata, в ответ на высылку Вашингтоном дипломатов Постпредства России при ООН в Нью-Йорке, а также российского сотрудника секретариата ООН», - говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД.

«Американской стороне жестко заявлено, что любые враждебные действия США против России получат решительный и адекватный ответ», - отмечается в сообщении.

28 февраля постпред России при Всемирной организации Василий Небензя сообщил, что 12 сотрудникам миссии РФ при ООН американскими властями предписано до 7 марта покинуть США. Он отметил, что речь идёт о дипломатах, работающих в штаб-квартире ООН.

В МИД РФ заявляли, что эти действия не останутся без ответа.