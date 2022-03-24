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СНГ 24.03.2022 01:55

РФ и Беларусь с 1 апреля отменят плату за входящие в роуминге в Союзном государстве

Минцифры РФ и министерство связи и информатизации Беларуси обеспечат отмену платы за входящие звонки в роуминге на территории Союзного государства, говорится в сообщении на сайте правительства РФ по итогам заседании группы высокого уровня совета министров Союзного государства России и Беларуси.

«Стороны поручили министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и министерству связи и информатизации Беларуси совместно с операторами связи двух стран обеспечить отмену платы за входящие вызовы в роуминге на территории Союзного государства с 1 апреля 2022 года»,- говорится в сообщении.

Участники заседания отметили, что на сегодня благодаря значительному снижению тарифов в роуминге количество абонентов российских операторов связи, пользующихся услугами сотовой связи при нахождении в Беларуси, увеличилось на 15%; потребление услуг голосовой связи выросло в отношении входящего голосового трафика в 1,5 раза, исходящего голосового трафика - в 2 раза, sms - в 2 раза, интернета - в 1,6 раза.

РФ и Беларусь в сентябре 2021 года на заседании союзного совмина договорились об отмене роуминга на территории Союзного государства. Также стороны договорились о разработке новых и актуализации действующих межправительственных, межведомственных и иных соглашений в области связи и информатизации, об унификации законодательств в области почтовой связи, о построении инфраструктуры сетей связи.

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Тэги: РОССИЯ, БЕЛАРУСЬ, РОУМИНГ, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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