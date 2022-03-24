Кипрский RCB Bank намерен закрыть розничный бизнес и в будущем может сдать лицензию - СМИ

Кипрский RCB Bank, крупным акционером которого до недавнего времени являлся ВТБ, намерен закрыть розничный бизнес и в перспективе может сдать лицензию, сообщила в среду газета Financial Times со ссылкой на источники.

Ожидается, что о планах свернуть розничный бизнес RCB объявит в четверг утром.

На конец 2020 года на его счетах было 2,75 млрд евро депозитов, из которых 769 млн евро пришлось на розничных клиентов, пишет FT.

RCB фактически сворачивает бизнес, опасаясь участи австрийской «дочки» Сбербанка России, которая пострадала от «набега» вкладчиков на свои депозиты из-за ситуации в Украине и будет ликвидирована. Банки с российскими клиентами особенно сильно пострадали от западных санкций, ограничивающих размер новых депозитов, которые могут делать граждане РФ, отмечает FT.

Клиенты RCB получат свои депозиты в полном объеме или смогут перевести счета в конкурирующие банки, пишет издание. После того, как RCB выполнит обязательства перед розничными вкладчиками, он намерен отказаться от своей банковской лицензии и свернуть свой корпоративный кредитный портфель, сообщили источники FT.

Накануне банк сообщил, что принял решение продать портфель корпоративных кредитов на сумму до 556 млн евро банку Hellenic Bank. Портфель включает кредиты кипрским и европейским заемщикам в следующих основных секторах: отели и жилье, коммерческая недвижимость, строительство и девелопмент, оптовая и розничная торговля, производство, продукты питания и напитки, возобновляемые источники энергии и образование.

Продажа кредитного портфеля укрепит капитал и запас ликвидности RCB Bank и создаст дополнительные резервы, что позволит банку выполнять обязательства перед всеми клиентами в полном объеме, отмечалось в сообщении. Ожидается, что банк получит от сделки более 500 млн евро.

На конец 2020 года совокупный кредитный портфель кипрского банка составлял 3,5 млрд евро. В отчетности банк указывал, что большая часть кредитов выдана организациям, осуществляющим деятельность в РФ и странах СНГ.

До ноября 2014 года контроль в кипрском банке принадлежал ВТБ, который впоследствии сократил долю до 46,29% акций. 24 февраля, когда США ввели блокирующие санкции в отношении госбанка и его дочерних структур, ВТБ сообщил о продаже акций RCB другим его акционерам - менеджменту банка. Сообщалось, что акционеры RCB Bank обратились в Центральный банк Кипра для получения необходимого одобрения сделки для завершения процедур. Между тем, как пишет FT, Европейский центральный банк может оштрафовать RCB на сумму до 5 млн евро за то, что он не запросил одобрения регулятора до завершения продажи доли ВТБ и проинформировал надзорный орган только после закрытия сделки.