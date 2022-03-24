Байден и лидеры ЕС обсудят, ужесточать ли санкции против России

В процессе подготовки саммитов G7 и ЕС в Брюсселе 24 марта ставилась цель подтвердить единство и солидарность в связи с событиями в Украине, в том числе относительно санкций против РФ, заявил журналистам высокопоставленный европейский чиновник.
«В первый раз на таком уровне с начала конфликта состоится встреча ЕС - США. Ясно, что возможности идти еще дальше (в наращивании санкций - ИФ) будут затронуты, учитывая последнее развитие событий на местах. Это руководителям (участникам саммита - ИФ) надлежит об этом судить. Они об этом поговорят и потом будут решать, идти дальше или нет», - сказал в среду собеседник СМИ в Брюсселе, комментируя на условии анонимности повестку дня Европейского совета.
По его словам, украинский кризис и международная реакция на него будут «основным блюдом меню» первого дня саммита в четверг с участием американского президента Джо Байдена. Обсуждение затронет разные измерения этой темы. Речь пойдет о помощи Украине, о международном измерении конфликта, об оказании давления на Россию.
«Это очень важно для нас, потому что союз занимает позицию главного игрока по части санкций (против РФ), но также и помощи, предоставляемой Украине», - пояснил функционер ЕС.
Он отметил, что Евросоюз был очень активен в том, что касается давления, предпринимая международные демарши в отношении целой серии партнеров. «Мы умножили наши демарши в ООН, но также и в отношении третьих стран, чтобы получить поддержку нашего общего усилия», - сказал высокопоставленный источник. Эти три измерения, отметил он, будут обсуждены с участием Байдена.
Затем украинскую тему участники встречи поднимут в обмене мнениями с председателем Европарламента, а потом ее обсудят главы государств и правительств 27 стран ЕС прежде, чем принять заключения.
Собеседник журналистов подчеркнул, что главное внимание сосредоточено на «консолидации уже принятых санкций». Что касается возможных дальнейших, «рассматриваются все варианты, предусматривается всё».
Он сообщил, что некоторые государства ЕС подталкивают к тому, чтобы «идти дальше», другие призывают к осторожности, что касается последствий санкций.
Но даже при имеющихся различиях, в ЕС существует сильная координация по этому вопросу, заверил чиновник Евросоюза.
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