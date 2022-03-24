Новые санкции США против России коснутся физлиц и организаций

Санкции против России, о которых планируют объявить США в четверг, будут затрагивать как физических лиц, так и организации, заявил в среду журналистам советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Соединенные Штаты объявят о пакете санкций, которые затронут как физлиц - политиков, олигархов - так и организации», - сказал он в ходе брифинга.

Он также заявил, что страны G7 будут согласовывать механизмы, блокирующие варианты обхода санкций против России. Эта тема будет обсуждаться в ходе встречи лидеров G7.

«Завтра (в четверг - ИФ) лидеры G7 согласуют инициативу по координации усиления санкций. Таким образом, попытки России избежать санкций или попытки других стран помочь России избежать санкций будут эффективно рассматриваться скоординированным образом», - сказал он.

Салливан отметил, что этот механизм «не будет действовать конкретно в отношении Китая», а «в отношении всех крупных экономик».

Он пояснил, что планируется отслеживать финансовые операции, которые могли бы свидетельствовать об обходе санкций. Еще одно направление - отслеживание того, пытаются ли те или иные страны воспользоваться сокращением торговли РФ с Западом.