Рогозин назвал ядерный щит гарантией безопасности России

Россия обладает надежным ракетно-ядерным щитом, который может применяться на любом расстоянии, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
«Именно об этом, я думаю, говорил президент, когда предупреждал те страны, которые попытаются вмешаться в эту специальную военную операцию, в том числе страны НАТО, о том чтобы никто не забывал, что у России есть очень надежный ядерный стратегический потенциал и средства его доставки - это и межконтинентальные баллистические ракеты, а также боевые ракетные комплексы оперативно-тактические, естественно, и средней дальности и так далее», - сказал Рогозин в эфире «Первого канала».
«Это, безусловно, то, что является главной гарантией нашей независимости и безопасности нашего народа, что никто не сунется. Хочу сразу подчеркнуть и подтвердить, зная техническую сторону дела, что РФ способна физически уничтожить любого агрессора или любую группу агрессора на любом расстоянии, на глобальном расстоянии в считанные минуты», - добавил он.
Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью CNN, что Россия может применить ядерное оружие в случае угрозы существованию страны.
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