ЕС удвоил финансирование, направленное на поддержку ВСУ

Европейский совет утвердил финансовую помощь в рамках Европейского фонда мира для поддержки Вооруженных сил Украины, что в общей сумме составило 1 млрд евро.
Соответствующее решение принято в среду в Брюсселе.
«Сегодня (в среду - ИФ) Совет принял две меры помощи в рамках Европейского фонда мира (EPF), которые позволят ЕС и в дальнейшем поддерживать возможности и устойчивость Вооруженных сил Украины для защиты территориальной целостности и суверенитета страны, а также защиты гражданского населения (...) Меры помощи увеличат первоначальный бюджет, объявленный 28 февраля 2020 года, на дополнительные 500 миллионов евро, тем самым удвоив его первоначальную сумму до 1 миллиарда евро», - говорится в сообщении Евросовета.
Комментируя принятое решение, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сказал: «Дополнительные 500 миллионов евро в рамках Европейского фонда мира - еще один знак поддержки ЕС украинским вооруженным силам для защиты своей территории и своего населения».
Одобренное финансирование будет направлено на предоставление оборудования и предметов снабжения, таких как «средства индивидуальной защиты, аптечки и топливо, так и военное оборудование». Срок действия меры помощи также продлевается на 12 месяцев.
В ОИС призвали приложить усилия для признания в мире Ходжалинского геноцида
ОИС подтвердила право Азербайджана требовать от Армении возмещения ущерба
На заседании СМИД ОИС приняты 4 резолюции, связанные с агрессией Армении против Азербайджана
Фондовые рынки Европы завершили торги снижением, несмотря на позитивное начало
ИБР призвали помочь Азербайджану в восстановлении освобожденных территорий
FINA запретила российским и белорусским пловцам участвовать на ЧМ-2022
В Азербайджане незначительный суточный рост случаев COVID-19
Число заболеваний COVID-19 повышается вторую неделю подряд после долгого спада - ВОЗ
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Утверждено положение о временном реестре построек на освобожденных территориях Азербайджана
ЦТСП направит 3,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
NEQSOL Holding перечислил в Фонд “YAŞAT” 500 тысяч манатов по случаю праздника Новруз
Состоялись выборы членов правления Caspian Energy Club
Выпускники Школы Банкиров Розничного Сектора приступили к работе в AccessBank
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Слышали звон, да не знают, где он: как депутаты Европарламента угодили в армянскую ловушку
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров