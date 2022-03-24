ЕС удвоил финансирование, направленное на поддержку ВСУ

Европейский совет утвердил финансовую помощь в рамках Европейского фонда мира для поддержки Вооруженных сил Украины, что в общей сумме составило 1 млрд евро.

Соответствующее решение принято в среду в Брюсселе.

«Сегодня (в среду - ИФ) Совет принял две меры помощи в рамках Европейского фонда мира (EPF), которые позволят ЕС и в дальнейшем поддерживать возможности и устойчивость Вооруженных сил Украины для защиты территориальной целостности и суверенитета страны, а также защиты гражданского населения (...) Меры помощи увеличат первоначальный бюджет, объявленный 28 февраля 2020 года, на дополнительные 500 миллионов евро, тем самым удвоив его первоначальную сумму до 1 миллиарда евро», - говорится в сообщении Евросовета.

Комментируя принятое решение, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сказал: «Дополнительные 500 миллионов евро в рамках Европейского фонда мира - еще один знак поддержки ЕС украинским вооруженным силам для защиты своей территории и своего населения».

Одобренное финансирование будет направлено на предоставление оборудования и предметов снабжения, таких как «средства индивидуальной защиты, аптечки и топливо, так и военное оборудование». Срок действия меры помощи также продлевается на 12 месяцев.