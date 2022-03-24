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Дальнее зарубежье 24.03.2022 02:15

Шольц призвал Путина к прекращению огня в Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе очередного телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным призвал как можно скорее добиться прекращения огня в Украине.

«Федеральный канцлер Олаф Шольц сегодня снова говорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер проинформировал об инициативах России и Украины по поиску дипломатического решения», - сообщается в пресс-релизе федерального правительства ФРГ.

«Канцлер призвал президента России как можно скорее добиться прекращения огня и улучшения гуманитарной ситуации», - отмечается в пресс-релизе.

Как сообщается, после разговора с российским лидером Шольц «провел разговор и с президентом Украины Владимиром Зеленским и услышал его оценку текущей ситуации и переговорного процесса. Они договорились поддерживать тесный контакт».

Ранее в среду пресс-служба Кремля сообщила, что состоялся телефонный разговор Путина с Шольцем.

«При обсуждении ситуации вокруг Украины внимание было сконцентрировано на проблематике ведущихся переговоров российских и украинских представителей. Владимир Путин изложил ряд соображений в контексте принципиальных позиций Российской Федерации на этих переговорах», - говорилось в сообщении.

24 февраля Путин объявил о начале «специальной военной операции» в Украине. Западные страны в ответ на это ввели масштабные санкции против России.

Первые переговоры представителей России и Украины состоялись 28 февраля в Беларуси, затем делегации встречались 3 марта и 7 марта. После этого переговоры перешли в режим видеоконференцсвязи.

Как заявил 22 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, график переговоров «совсем плавающий», и Россия не планирует публиковать тезисы, которые она выдвигает на переговорах с украинской стороной.

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Тэги: ФРГ, РОССИЯ, УКРАИНА, ПЕРЕГОВОРЫ


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