ФНБ РФ в феврале сократился на 675,17 млрд рублей

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 марта 2022 года составил 12 трлн 935,1 млрд рублей (эквивалент $154,82 млрд), или 9,7% ВВП, прогнозируемого на 2022 год, сообщил Минфин РФ.

Объем фонда на 1 февраля составлял 13 трлн 610,27 млрд рублей (эквивалент $174,9 млрд), или 10,2% ВВП, прогнозируемого на 2022 год.

Таким образом, за февраль он сократился на 675,17 млрд рублей.

Объем ликвидных активов ФНБ в феврале вырос до эквивалента 9,738 трлн рублей, или $116,556 млрд (7,3% ВВП) с 8,769 трлн рублей, или $112,698 млрд (6,6% ВВП), месяцем ранее.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 марта размещено 38 млрд 561,6 млн евро, 4 млрд 178,7 млн фунтов стерлингов, 600 млрд 304 млн японских иен, 226 млрд 776,8 млн китайских юаней, а также 405 тыс. 708,4 кг золота в обезличенной форме и 142,04 млн рублей.

На депозитах в ВЭБ.РФ размещено 530,370 млрд рублей, в евробонды Украины - $3 млрд, в ценные бумаги российских эмитентов - 294,846 млрд рублей и $2,363 млрд, в привилегированные акции кредитных организаций - 278,99 млрд рублей, на субординированных депозитах ВТБ и Газпромбанка - 138,434 млрд рублей, в обыкновенные акции Сбербанка - 1,475 трлн рублей (месяцем ранее объем вложений оценивался в 2,996 трлн рублей), «Аэрофлота» - 30,7 млрд рублей (месяцем ранее - 47,366 млрд рублей).

ВЭБ.РФ в феврале досрочно возвратил 237 млн рублей, размещенных на депозитах для финансирования КЖЦ-1 и КЖЦ-2.

Средства фонда на 266,1 млн рублей, возвращенные в январе с депозитов ВЭБ.РФ, были конвертированы в 21,9 млн китайских юаней.

Помимо этого, в феврале ЗапСибНефтехим выкупил у Минфина свои облигаций номиналом $1,75 млрд, приобретенные за счет ФНБ в 2015 году для финансирования проекта «Строительство интегрированного нефтехимического комплекса «Западно-Сибирский нефтехимический комбинат». В результате, в феврале в федеральный бюджет поступило 144,079 млрд рублей. Из этих средств 49,897 млрд рублей зачислены в ФНБ в феврале, 91,903 млрд рублей - 3 марта, остальные средства в части накопленного купонного дохода и 1-процентного превышения номинальной стоимости в сумме 2,277 млрд рублей зачислены в доходы федерального бюджета в феврале.

Совокупный финансовый результат от размещения средств ФНБ на валютных счетах в ЦБ за период с 15 декабря 2021 года по 28 февраля 2022 года был отрицательным (минус $36,9 млн), что эквивалентно минус 3,080 млрд рублей.

Курсовая разница по номинированным в валюте активам ФНБ и переоценка стоимости золота с 1 января по 28 февраля в совокупности составили 1,225 трлн рублей (823,27 млрд рублей по валюте и 340,26 млрд рублей по золоту, по средствам, размещенным в евробонды Украины, - 27,768 млрд рублей, по номинированным в валюте ценным бумагам российских эмитентов - 33,665 млрд рублей).

В феврале в федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств ФНБ на депозитах в ВЭБ.РФ 167,9 млн рублей, или $2,2 млн, в ценные бумаги российских эмитентов для инфраструктурных проектов - 2,277 млрд рублей, или $28,1 млн. Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы за исключением средств на счетах в ЦБ составил 3,68 млрд рублей, или $46,9 млн.