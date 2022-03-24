Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8832 RUR   0.0165 GBR   2.2363 TRY   0.1155

Цена на нефть

17.03 $/bbl +/- WTI 102.98 +7.94 Brent 106.64 +8.62

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 24.03.2022 09:01

Европейские страны планируют совместно закупать газ для снижения зависимости от России

Лидеры стран Евросоюза в ходе начинающегося в четверг двухдневного саммита в стремлении сократить зависимость от российского топлива планирую выйти на договоренности о совместной покупке газа, сообщают СМИ со ссылками на источники.

Еврокомиссия заявила в среду, что готова рассмотреть и выявить объемы коллективной потребности стран ЕС в газе, включая сжиженный (LNG) и водород, чтобы закупать топливо совместно по образцу закупки вакцин против COVID-19.

Брюссель намерен воспользоваться присутствием на саммите президента США Джо Байдена, чтобы договориться о дополнительных поставках американского LNG на следующие две зимы.

Председатель Евросовета Шарль Мишель в письме-приглашении лидерам стран ЕС на саммит написал, в частности, что события на Украине порождают различные вызовы внутри ЕС, не в последнюю очередь с точки зрения энергетической политики.

"На нашей встрече в Версале (10-11 марта - ИФ) мы договорились как можно скорее покончить с зависимостью от российских газа, нефти и угля. Теперь мы должны принять незамедлительные меры для защиты наших энергоресурсов на предстоящую зиму", - подчеркнул Мишель.

СМИ прогнозируют, что на саммите будет обсуждаться требование Москвы о переходе к оплате за газ в рублях. Это, как отмечают источники СМИ, может подорвать веденные ЕС санкции за счет эффективного размораживания российских активов.

В то же время, страны ЕС по-прежнему расходятся во мнениях относительно введения эмбарго на импорт российских нефти и газа.

Для принятия соответствующего решения необходим консенсус, однак, против выступают Германия и Венгрия, ссылаясь на экономический ущерб, который нанесет отказ от импорта.

В энергетический раздел повестки саммита ЕС войдет, в том числе, пункт об установлении потолка цен на газ, который является деликатным предметом предстоящей дискуссии, заявил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский чиновник.

"Будет дискуссия по этому пункту, так как многие руководители (стран ЕС - ИФ) этого требуют. Но достигнут ли согласия? Это уже другая история, потому что некоторые этому противятся", - сказал собеседник СМИ.

По его словам, установление потолка цен на газ является "частью разных вариантов", предлагаемых Еврокомиссией (ЕК) в своем документе по урегулированию энергетического кризиса. И ЕК готова дать объяснения с учётом преимуществ и недостатков этих вариантов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕС, ГАЗ, ПОСТАВКИ, ПЛАНЫ


Похожие новости


В Еврокомиссии заявляют о сложности реализации курса на ликвидацию энергетической зависимости ЕС от РФ Саммит ЕС в Версале нацелен на согласование позиций государств-членов по отношению к российскому газу ЕС должен сократить зависимость от российских источников энергии уже к следующей зиме - ЕК ЕС при нынешних запасах газа благополучно завершит холодный сезон - ЕК Глава Еврокомиссии уверена в безопасности энергообеспечения этой зимой даже в случае прекращения поставок из РФ ЕС принял меры по газоснабжению на случай проблем с Россией - представитель ЕК

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az