Fitch отзовет рейтинги российских эмитентов до 15 апреля из-за санкций ЕС

Международное рейтинговое агентство Fitch намерено отозвать рейтинги всех российских организаций и их подразделений в соответствии с санкциями, введенными против РФ Евросоюзом.
В рамках четвертого пакета санкций, принятого странами ЕС 15 марта 2022 года, европейским агентствам запрещается рейтинговать РФ и российские компании, а также предоставлять рейтинговые услуги российским клиентам.
"Рейтинги будут отозваны до 15 апреля - конечного срока, установленного ЕС", - говорится в пресс-релизе Fitch.
Ранее в этом месяце Fitch объявило о прекращении коммерческой деятельности в России.
Другое международное рейтинговое агентство - S&P Global Ratings - на этой неделе также объявило о намерении отозвать рейтинги российских эмитентов до 15 апреля.
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