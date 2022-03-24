Fitch отзовет рейтинги российских эмитентов до 15 апреля из-за санкций ЕС

Международное рейтинговое агентство Fitch намерено отозвать рейтинги всех российских организаций и их подразделений в соответствии с санкциями, введенными против РФ Евросоюзом.

В рамках четвертого пакета санкций, принятого странами ЕС 15 марта 2022 года, европейским агентствам запрещается рейтинговать РФ и российские компании, а также предоставлять рейтинговые услуги российским клиентам.

"Рейтинги будут отозваны до 15 апреля - конечного срока, установленного ЕС", - говорится в пресс-релизе Fitch.

Ранее в этом месяце Fitch объявило о прекращении коммерческой деятельности в России.

Другое международное рейтинговое агентство - S&P Global Ratings - на этой неделе также объявило о намерении отозвать рейтинги российских эмитентов до 15 апреля.