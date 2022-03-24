Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8832 RUR   0.0165 GBR   2.2363 TRY   0.1155

Цена на нефть

17.03 $/bbl +/- WTI 102.98 +7.94 Brent 106.64 +8.62

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 24.03.2022 09:16

Fitch отзовет рейтинги российских эмитентов до 15 апреля из-за санкций ЕС

Международное рейтинговое агентство Fitch намерено отозвать рейтинги всех российских организаций и их подразделений в соответствии с санкциями, введенными против РФ Евросоюзом.

В рамках четвертого пакета санкций, принятого странами ЕС 15 марта 2022 года, европейским агентствам запрещается рейтинговать РФ и российские компании, а также предоставлять рейтинговые услуги российским клиентам.

"Рейтинги будут отозваны до 15 апреля - конечного срока, установленного ЕС", - говорится в пресс-релизе Fitch.

Ранее в этом месяце Fitch объявило о прекращении коммерческой деятельности в России.

Другое международное рейтинговое агентство - S&P Global Ratings - на этой неделе также объявило о намерении отозвать рейтинги российских эмитентов до 15 апреля.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, FITCH, РЕЙТИНГИ, ОТЗЫВ


Похожие новости


Fitch понизило рейтинг МИБа Fitch ожидает падения ВВП РФ на 8% в 2022 г., роста инфляции до 18% Fitch снизило рейтинги ряда сырьевых компаний РФ Fitch: рейтинг Роснефти может оказаться под давлением в случае покупки 50% ТНК-BP

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az