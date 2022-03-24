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СНГ 24.03.2022 09:29

Блинкен пытался убедить ЮАР в необходимости присоединиться к осуждению России по украинскому вопросу - Госдеп США

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел и сотрудничества Южной Африки Наледи Пандор ситуацию на Украине и заявил о важности присоединения ЮАР к мерам Запада против России.

"Госсекретарь подчеркнул взгляды США на необходимость четкого, единого международного ответа на вторжение России", - говорится в сообщении американского госдепартамента.

Стороны обсудили гуманитарный кризис на Украине, Блинкен обратил внимание на "негативные последствия, которые он уже оказывает на продовольственную безопасность и цены на товары первой необходимости в Африке".

Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса, выступая в южноафриканском парламенте, заявил, что вооруженного конфликта на Украине можно было бы избежать, "если бы НАТО в течение многих лет прислушивалась к предупреждениям собственных лидеров о том, что расширение блока на восток приведет к большей нестабильности в регионе".

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Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, ЮАР, УКРАИНА


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