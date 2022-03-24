Western Union останавливает работу в России и Беларуси в связи с ситуацией на Украине, компания обратилась в Банк России с заявлением об исключении из реестра операторов платежных систем с 24 марта, следует из сообщения компании.
"Мы пришли к решению приостановить наши операции в России и Беларуси", - говорится в сообщении.
Western Union в России работает как НКО "Вестерн Юнион ДП Восток". Чистая прибыль кредитной организации по МСФО за шесть месяцев 2021 года составила 817,5 млн рублей, что в три раза больше, чем за аналогичный период 2020 года (204,2 млн руб.).
"ООО "НКО "Вестерн Юнион ДП Восток", как оператор платежной системы в России, обратилось в Центральный банк Российской Федерации с заявлением об исключении ООО "НКО "Вестерн Юнион ДП Восток" из реестра операторов платежных систем с 24 марта 2022 года", - говорится в сообщении пресс-службы компании.
Денежные переводы, отправленные из России в другие страны и не выплаченные получателям до 24 марта 2022 года, будут доступны в других странах в любое время. Если отправитель в России решит получить возврат перевода, можно будет сделать это в отделении одного из партнеров компании, которые на данный момент ещё определяются, отметили в Western Union.
Переводы, отправленные в Россию и не полученные до 24 марта, будут возвращены отправителю.
В конце февраля компания остановила отправку денежных переводов на русскоязычном сайте и в мобильном приложении, услуга была доступна только в пунктах обслуживания.
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