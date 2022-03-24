Высылка американских дипломатов из России может затруднить контакты между правительствами двух стран - Госдеп США

Высылка Россией американских дипломатов не будет способствовать общению между правительствами РФ и США, заявил официальный представитель Госдепартамента журналистам.

В заявлении дипломата говорится: "Мы можем подтвердить, что 23 марта посольство США получило от министерства иностранных дел России список дипломатов, объявленных "персонами нон грата".

"Это последний бесполезный и непродуктивный шаг России в наших двусторонних отношениях", - отметил представитель Госдепа.

В заявлении содержится призыв воздерживаться от высылки дипломатов и сотрудников американских дипведомств, поскольку "сейчас, как никогда важно, чтобы в наших странах был необходимый дипломатический персонал для облегчения общения между нашими правительствами".

Ранее пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс заявил на брифинге, что США не хотели бы закрывать свое посольство в Москве, которое и так испытывает сложности в связи с наложенными Россией ограничениями.

"Наше посольство в Москве продолжает использоваться для координации и связи с нашими российскими коллегами, мы бы не хотели, чтобы оно закрылось", - сказал Прайс.

В минувшую среду МИД России вручил посольству США в Москве список американских дипломатов, выдворяемых в ответ на высылку дипломатов постпредства РФ при ООН.

"Американской стороне жестко заявлено, что любые враждебные действия США против России получат решительный и адекватный ответ", - отмечалось в сообщении, размещенном на сайте МИД.

Постпред России при Всемирной организации Василий Небензя 28 февраля сообщил, что 12 сотрудникам миссии РФ при ООН американскими властями предписано до 7 марта покинуть США. Он отметил, что речь идёт о дипломатах, работающих в штаб-квартире ООН.