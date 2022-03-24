Доллар США продолжает дорожать к евро и иене на перспективах более быстрого ужесточения политики ФРС

Доллар продолжает дорожать к евро и иене в четверг утром после подъема накануне из-за "ястребиных" заявлений представителей ФРС, которые указывают на то, что американский регулятор может ужесточать политику быстрее, чем предполагалось.
Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), увеличился на 0,19%, более широкий WSJ Dollar Index прибавил 0,11%.
Курс евро к доллару составляет $1,0984 по сравнению с $1,1006 на закрытие предыдущей сессии.
Стоимость американской валюты по отношению к иене поднялась до 121,27 иены против 121,15 иены по итогам торгов в среду.
Фунт стерлингов подешевел до $1,3188 по сравнению с $1,3207 днем ранее. Австралийский доллар опустился до $0,7486 c $0,7498.
В понедельник глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что Федрезерв готов ускорить темпы повышения ставки. Позже глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард, один из главных сторонников жесткой ДКП, в ответ на вопрос, как быстро нужно действовать центробанку, ответил: "Чем быстрее, тем лучше".
Кроме того, председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер заявила накануне, что Федрезерву, по ее мнению, следует поднять базовую процентную ставку до 2,5% к концу текущего года с нынешнего уровня в 0,5% и продолжить повышение в следующем году.
Между тем президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что Федрезерву следует постепенно поднять ставку до нейтрального уровня и, возможно, даже чуть выше этого уровня, чтобы ограничить экономический рост и замедлить инфляцию.
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