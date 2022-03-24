В КНДР в сторону Японского моря проведен запуск снаряда неопознанного типа - южнокорейские военные

Запуск снаряда непознанного типа проведен в четверг в Северной Корее, сообщает "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных. Снаряд выпущен в сторону Японского моря. О каких-либо других деталях пока не сообщается.

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