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ТЭК 24.03.2022 09:40

Нефть умеренно дешевеет после скачка на 5% накануне, Brent у $121 за баррель

Цены на нефть умеренно снижаются утром в четверг после резкого подъема накануне на фоне беспокойства инвесторов из-за поставок и неожиданного сокращения запасов в США.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 во вторник составляет $121,04 за баррель, что на $0,56 (0,46%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $6,12 (5,3%), до $121,6 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожали до $113,95 за баррель, что на $0,98 (0,85%) меньше итогового значения предыдущей сессии. Днем ранее стоимость этих контрактов увеличилась на $5,66 (5,2%), до $114,93 за баррель.

С начала недели Brent подорожала почти на 13%, WTI - на 11%. Росту цен на нефть способствует беспокойство рынка по поводу сокращения и без того недостаточного предложения из-за вооруженного конфликта на Украине и введения антироссийских санкций.

В среду Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), транспортирующий казахстанскую и российскую нефть на международные рынки, из-за аномально неблагоприятных погодных условий приостановил погрузку нефти на терминале близ Новороссийска, снизил прокачку и заявил, что возможна полная остановка через сутки.

По словам вице-премьера РФ Александра Новака, поставки нефти из этого терминала могут не совершаться до двух месяцев. В результате предложение может сократиться на 1,2 млн баррелей в сутки, которые обеспечивают 1,2% мирового спроса на этот энергоресурс.

Тем временем данные Минэнерго США показали, что коммерческие запасы нефти в стране на неделе, завершившейся 18 марта, уменьшились на 2,51 млн баррелей - до 413,4 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали менее сильного снижения - всего на 750 тыс. баррелей.

"Я полагаю, что мы увидим рекордную бэквордацию, а цены поднимутся до $150 за баррель этим летом", - заявил аналитик Trafigura Бен Лакок. По его мнению, котировки могут также дорасти до $200 за баррель.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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