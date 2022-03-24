Европейская ветрогенерация падает 4 день подряд, заявка Газпрома на транзит через Украину в четверг на прежнем максимуме

Загрузка украинского газотранспортного коридора в четверг сохраняется на прежнем - максимальном - уровне долгосрочного контракта (40 млрд куб. м в год, или 109 млн куб. м в сутки).
Европейские покупатели увеличили заявки на поставку газа "Газпрома" после взлета цен из-за введения санкций в отношении России. На данный момент котировки на главном европейском хабе TTF - $1281 за тысячу кубометров. Это значит, что отбор газа по контракту с "Газпромом" (цена самого дорогого контракта "на месяц вперед" составляет в марте около $930 за тысячу кубометров) по-прежнему выгоднее покупок на споте.
Как свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины", номинация на 24 марта составляет 105,1 млн куб. м, заявка на 22 марта была 106,1 млн куб. м.
Газопровод "Ямал-Европа", который транспортирует газ через Белоруссию и Польшу в Германию, с прошлой недели перешел в реверсный режим и до настоящего времени продолжает работать в этом направлении. Поставки из Германии в Польшу, то есть изъятие дополнительных объемов газа с главных европейских хабов, являются еще одним слагаемым текущих высоких цен на газ в ЕС.
По мере наступления весны в Европе продолжает расти температура воздуха. По прогнозам, на наступившей неделе будет в среднем на 4 градуса теплее, чем на предыдущей. Однако следующая неделя, которая приходится на конец марта - начало апреля, будет намного холоднее, с ночными заморозками - что окажет поддержку ценам на газ.
В Европе продолжается падение выработки электроэнергии за счет ветрогенерации, а именно она должна помогать региону снижать зависимость от ископаемого топлива, в том числе из России. Снижение показателей по ВИЭ является катализатором роста спроса на газ и - соответственно - цены на него. На прошлой неделе (с 14 по 20 марта) ветроэлектростанции обеспечили в среднем 17% выработки электроэнергии по ЕС, на текущей неделе в среду этот показатель упал уже до 10,8%. Цифра снижается четвертый день подряд.
Далее на неделе ожидается довольно слабый ветер, что ещё сократит выработку.
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