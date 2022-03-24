Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8832 RUR   0.0165 GBR   2.2363 TRY   0.1155

Цена на нефть

17.03 $/bbl +/- WTI 102.98 +7.94 Brent 106.64 +8.62

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 24.03.2022 10:44

Европейская ветрогенерация падает 4 день подряд, заявка Газпрома на транзит через Украину в четверг на прежнем максимуме

Загрузка украинского газотранспортного коридора в четверг сохраняется на прежнем - максимальном - уровне долгосрочного контракта (40 млрд куб. м в год, или 109 млн куб. м в сутки).

Европейские покупатели увеличили заявки на поставку газа "Газпрома" после взлета цен из-за введения санкций в отношении России. На данный момент котировки на главном европейском хабе TTF - $1281 за тысячу кубометров. Это значит, что отбор газа по контракту с "Газпромом" (цена самого дорогого контракта "на месяц вперед" составляет в марте около $930 за тысячу кубометров) по-прежнему выгоднее покупок на споте.

Как свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины", номинация на 24 марта составляет 105,1 млн куб. м, заявка на 22 марта была 106,1 млн куб. м.

Газопровод "Ямал-Европа", который транспортирует газ через Белоруссию и Польшу в Германию, с прошлой недели перешел в реверсный режим и до настоящего времени продолжает работать в этом направлении. Поставки из Германии в Польшу, то есть изъятие дополнительных объемов газа с главных европейских хабов, являются еще одним слагаемым текущих высоких цен на газ в ЕС.

По мере наступления весны в Европе продолжает расти температура воздуха. По прогнозам, на наступившей неделе будет в среднем на 4 градуса теплее, чем на предыдущей. Однако следующая неделя, которая приходится на конец марта - начало апреля, будет намного холоднее, с ночными заморозками - что окажет поддержку ценам на газ.

В Европе продолжается падение выработки электроэнергии за счет ветрогенерации, а именно она должна помогать региону снижать зависимость от ископаемого топлива, в том числе из России. Снижение показателей по ВИЭ является катализатором роста спроса на газ и - соответственно - цены на него. На прошлой неделе (с 14 по 20 марта) ветроэлектростанции обеспечили в среднем 17% выработки электроэнергии по ЕС, на текущей неделе в среду этот показатель упал уже до 10,8%. Цифра снижается четвертый день подряд.

Далее на неделе ожидается довольно слабый ветер, что ещё сократит выработку.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, УКРАИНА, ПОЛЬША, ГАЗ


Похожие новости


Шольц призвал Путина к прекращению огня в Украине Песков: в ОДКБ не обсуждались вопросы участия других стран в спецоперации РФ на Украине Песков: ввод миротворцев НАТО на Украину был бы крайне опасным решением Прокурорская проверка обстоятельств отправки солдат-срочников в Украину требует времени - Песков Дума приняла закон о статусе ветеранов боевых действий для участников спецоперации в Украине Linde приостановила развитие новых проектов в РФ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az