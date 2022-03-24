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Здравоохранение 24.03.2022 10:17

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 475,7 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро четверга достигло 475 млн 768 тыс. 643, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 млн 104 тыс. 405 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция и Великобритания.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий инфекции соответственно составило: в США - 79 млн 844 тыс. 430 и 974 тыс. 830, Индии - 43 млн 14 тыс. 687 и 516 тыс. 672, Бразилии - 29 млн 738 тыс. 362 и 658 тыс. 286, Франции - 24 млн 683 тыс. 75 и 142 тыс. 362, Великобритании - 20 млн 669 тыс. 99 и 164 тыс. 712.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 786,2. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 994 человека, Индии - 368, Бразилии - 3 тыс. 59, Франции - 2 тыс. 157, Великобритании - 2 тыс. 396.

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Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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