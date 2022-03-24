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СНГ 24.03.2022 11:03

РФ снимает ограничения на перемещение через госграницу с Монголией и Казахстаном

Россия с 30 марта снимает ограничения на перемещение граждан через сухопутные государственные границы с Казахстаном и Монголией, сообщили журналистам в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

"Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение с 0 часов 00 минут по московскому времени 30 марта 2022 года снять ограничения на въезд граждан Казахстана в Россию и на выезд граждан России в Казахстан через сухопутный участник российско-казахстанской границы, а также граждан Монголии в Россию и граждан России в Монголию через сухопутный участок российско-монгольской границы", - говорится в сообщении.

Ранее с этими странами Россия возобновила на взаимной основе авиасообщение - с Монголией с 1 декабря 2021 года, с Казахстаном - с 21 сентября 2020 года.

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Тэги: РОССИЯ, КАЗАХСТАН, ГРАНИЦА, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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