РФ снимает ограничения на перемещение через госграницу с Монголией и Казахстаном

Россия с 30 марта снимает ограничения на перемещение граждан через сухопутные государственные границы с Казахстаном и Монголией, сообщили журналистам в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
"Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение с 0 часов 00 минут по московскому времени 30 марта 2022 года снять ограничения на въезд граждан Казахстана в Россию и на выезд граждан России в Казахстан через сухопутный участник российско-казахстанской границы, а также граждан Монголии в Россию и граждан России в Монголию через сухопутный участок российско-монгольской границы", - говорится в сообщении.
Ранее с этими странами Россия возобновила на взаимной основе авиасообщение - с Монголией с 1 декабря 2021 года, с Казахстаном - с 21 сентября 2020 года.
Мирные переговоры с Баку должны начаться немедленно - премьер Армении
В ОИС призвали приложить усилия для признания в мире Ходжалинского геноцида
ОИС подтвердила право Азербайджана требовать от Армении возмещения ущерба
Глава МИД КНР с необъявленным визитом посетил Афганистан
Санкции могли бы затронуть золотой резерв России - Джонсон
США и ЕС близки к соглашению по снижению энергозависимости от РФ, могут объявить о нем в пятницу
"Роскосмос" подтверждает скорое возвращение астронавта США на Землю
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 475,7 млн - университет Хопкинса
FINA запретила российским и белорусским пловцам участвовать на ЧМ-2022
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Утверждено положение о временном реестре построек на освобожденных территориях Азербайджана
ЦТСП направит 3,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
NEQSOL Holding перечислил в Фонд “YAŞAT” 500 тысяч манатов по случаю праздника Новруз
Состоялись выборы членов правления Caspian Energy Club
Выпускники Школы Банкиров Розничного Сектора приступили к работе в AccessBank
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Слышали звон, да не знают, где он: как депутаты Европарламента угодили в армянскую ловушку
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров