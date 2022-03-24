"Роскосмос" подтверждает скорое возвращение астронавта США на Землю

"Роскосмос" продолжит выполнять свои обязательства по Международной космической станции (МКС), в том числе вернет на Землю американского астронавта, заявили в пресс-службе госкорпорации.
"В связи с появлением в зарубежных СМИ недостоверной информации, вызвавшей беспокойство семьи астронавта Марка Ванде Хая, пресс-служба "Роскосмоса" выступает с опровержением слухов", - говорится в сообщении "Роскосмоса" в официальном Telegram-канале.
"Неоднократно со стороны генерального директора госкорпорации Дмитрия Рогозина и от лица пресс-службы говорилось о том, что "Роскосмос" продолжит выполнять свои обязательства по тематике МКС", - отмечается в нем.
Подробные данные о возвращении экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-19" в составе Антона Шкаплерова, Петра Дуброва и Марка Ванде Хая опубликованы на сайте "Роскосмоса", указали в пресс-службе.
Ранее в американских СМИ сообщалось, что в связи с санкциями США, введенных против российской ракетно-космической отрасли, могут возникнуть проблемы с возвращением Ванде Хая на Землю, которое должен обеспечить ""Роскосмос"".
Как сообщалось, посадка корабля "Союз МС-19" намечена на 30 марта. По последним данным, приземление спускаемого аппарата ожидается в 147 км юго-восточнее от города Жезказган в Казахстане в 15:28 по бакинскому времени.
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