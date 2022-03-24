Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8832 RUR   0.0165 GBR   2.2363 TRY   0.1155

Цена на нефть

17.03 $/bbl +/- WTI 102.98 +7.94 Brent 106.64 +8.62

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 24.03.2022 12:05

США и ЕС близки к соглашению по снижению энергозависимости от РФ, могут объявить о нем в пятницу

США и ЕС скоро могут заключить соглашение по сокращению зависимости Европы от российских энергоресурсов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его данным, "советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сказал, что о соглашении могут объявить уже в пятницу".

Сделка предполагает "обеспечение поставок американского природного газа и водорода для Европы". При этом, по словам осведомленного источника, "маловероятно, что США могут гарантировать ЕС конкретные объемы поставок газа". Кроме того, пока не известно, каким образом стороны сделки будут выполнять договоренности и будет ли согласовано ценообразование.

Накануне Салливан заявлял, что "одним из основных приоритетов президента (США Джо Байдена - ИФ) и европейских союзников является сокращение зависимости Европы от российского газа, полная ее остановка, а также практический план действия для достижения этой цели".

"У нас будет, что сказать по этому вопросу более подробнее как раз в пятницу", - добавил Салливан.

Байден совершает визит Европу, где примет участие в саммите НАТО, стран G7 и выступит перед лидерами Евросоюза. По словам советника американского президента, основная цель поездки Байдена - координация дальнейшей реакции Запада на ситуацию на Украине. Салливан также сообщил, что Байден вместе с партнерами планирует объявить о новых санкциях против РФ. "Он объявит о совместных действиях по укреплению европейской энергетической безопасности и сокращению зависимости Европы от российского газа", - говорил Салливан.

Со своей стороны председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду сообщила, что обсудит с Байденом поставки сжиженного природного газа из США в ЕС в ближайшие месяцы.

"Мы стремимся заручиться обязательством в отношении дополнительных поставок на последующие две зимы", - написала она в твиттере.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, ЕС, РОССИЯ, ЭНЕРГОЗАВИСИМОСТЬ


Похожие новости


ЕС и США рассмотрят расширение санкций против РФ, включая отказ от российской нефти США и ЕС будут работать над дополнительными поставками СПГ на случай перебоев работы газопроводов Боррель заявил, что ЕС вместе с США помогут обеспечить энергобезопасность Украины, как и всей Европы Украина ожидает от США и ЕС договоренностей о едином пакете санкций в отношении Москвы - Кулеба ЕС и США отказались от варианта санкций с отключением РФ от SWIFT Блинкен призвал ЕС к координации действий по украинскому вопросу - госдеп США

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az