США и ЕС близки к соглашению по снижению энергозависимости от РФ, могут объявить о нем в пятницу

США и ЕС скоро могут заключить соглашение по сокращению зависимости Европы от российских энергоресурсов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его данным, "советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сказал, что о соглашении могут объявить уже в пятницу".

Сделка предполагает "обеспечение поставок американского природного газа и водорода для Европы". При этом, по словам осведомленного источника, "маловероятно, что США могут гарантировать ЕС конкретные объемы поставок газа". Кроме того, пока не известно, каким образом стороны сделки будут выполнять договоренности и будет ли согласовано ценообразование.

Накануне Салливан заявлял, что "одним из основных приоритетов президента (США Джо Байдена - ИФ) и европейских союзников является сокращение зависимости Европы от российского газа, полная ее остановка, а также практический план действия для достижения этой цели".

"У нас будет, что сказать по этому вопросу более подробнее как раз в пятницу", - добавил Салливан.

Байден совершает визит Европу, где примет участие в саммите НАТО, стран G7 и выступит перед лидерами Евросоюза. По словам советника американского президента, основная цель поездки Байдена - координация дальнейшей реакции Запада на ситуацию на Украине. Салливан также сообщил, что Байден вместе с партнерами планирует объявить о новых санкциях против РФ. "Он объявит о совместных действиях по укреплению европейской энергетической безопасности и сокращению зависимости Европы от российского газа", - говорил Салливан.

Со своей стороны председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду сообщила, что обсудит с Байденом поставки сжиженного природного газа из США в ЕС в ближайшие месяцы.

"Мы стремимся заручиться обязательством в отношении дополнительных поставок на последующие две зимы", - написала она в твиттере.