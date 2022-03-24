Санкции могли бы затронуть золотой резерв России - Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предположил, что санкции против России могли бы затронуть ее золотой резерв.
"Нам необходимо делать больше с экономической точки зрения. Можем ли мы, например, не дать (России - ИФ) использовать золотой резерв, вдобавок к резерву наличности?" - сказал Джонсон в четверг в эфире лондонской радиостанции LBC.
Великобритания ранее объявила об отмене режима наибольшего благоприятствования для товаров из РФ и Белоруссии. Кроме того, Лондон решил обложить дополнительными 35-процентными тарифами список товаров на сумму более 900 млн фунтов стерлингов. Речь идет о железе, стали, удобрениях, древесины, железнодорожных контейнеров, цемента, меди, алюминии, серебре, свинце, машинах, судах, водке, уксусе, стекле и изделий из него, произведениях искусства и антиквариате, мехах, белой рыбе и др.
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