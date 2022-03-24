Глава МИД КНР с необъявленным визитом посетил Афганистан

Министр иностранных дел Китая Ван И в рамках поездки по странам Южной Азии прибыл с необъявленным визитом в Афганистан, сообщает в четверг газета The Hindustan Times.

Издание отмечает, что этот визит будет кратким, но крайне важным, принимая во внимание попытки нынешних афганских властей заручиться признанием Пекина.

Кроме того, продолжает The Hindustan Times, визит Ван И проходит на фоне вновь начавшихся переговоров о возобновлении добычи меди на руднике в Мес-Айнаке в афганской провинции Логар.

Согласно сообщению афганского телеканала Tolo, ранее в марте афганское правительство обратилось к China Metallurgical Group Corp с просьбой продолжить реализацию проекта, простаивавшего на протяжении многих лет.