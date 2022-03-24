В администрации президента Турции считают нереальной передачу Анкарой Украине С-400

Идея о передаче Турцией ЗРК российского производства С-400 Украине для улучшения отношений с США не представляется реализуемой, заявил в статье для газеты The Wall Street Journal директор по связям с общественностью администрации турецкого президента Фахреттин Алтун.

"Этот шаг... (по мнению инициаторов - СМИ) удовлетворил бы неотложные нужды Украины и "исправил бы отношения между США и Турцией", проложив дорогу к продаже американских комплексов Patriot и к "возвращению Турции в программу F-35". Эта идея, хотя и довольно нереалистичная сегодня, дает возможность обсудить проблемы, с которыми Турция имеет в последнее время дело в отношениях с Западом", - отметил Алтун.

Он напомнил, что приобретение Анкарой у РФ С-400 стало вынужденным шагом из-за отказа США продавать Patriot.

"Турция все еще помнит, как ее союзники убрали батареи Patriot во время одного из самого напряженных периодов в турецко-российских отношениях", - написал Алтун.

Он отметил, что исключение Турции из программы истребителей-бомбардировщиков F-35, сделанное США по политическим причинам и без официального уведомления Анкары, также заставляет Турцию скептически относиться к возможным обещаниям восстановить ее участие в программе в обмен на что-либо.

В свою очередь Алтун призвал страны Запада для решения проблем в отношениях с Турцией поставить ей F-35 и батареи Patriot без предварительных условий.