Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8832 RUR   0.0165 GBR   2.2363 TRY   0.1155

Цена на нефть

17.03 $/bbl +/- WTI 102.98 +7.94 Brent 106.64 +8.62

Погода в Баку

  ночь день

Регион 24.03.2022 12:56

В администрации президента Турции считают нереальной передачу Анкарой Украине С-400

Идея о передаче Турцией ЗРК российского производства С-400 Украине для улучшения отношений с США не представляется реализуемой, заявил в статье для газеты The Wall Street Journal директор по связям с общественностью администрации турецкого президента Фахреттин Алтун.

"Этот шаг... (по мнению инициаторов - СМИ) удовлетворил бы неотложные нужды Украины и "исправил бы отношения между США и Турцией", проложив дорогу к продаже американских комплексов Patriot и к "возвращению Турции в программу F-35". Эта идея, хотя и довольно нереалистичная сегодня, дает возможность обсудить проблемы, с которыми Турция имеет в последнее время дело в отношениях с Западом", - отметил Алтун.

Он напомнил, что приобретение Анкарой у РФ С-400 стало вынужденным шагом из-за отказа США продавать Patriot.

"Турция все еще помнит, как ее союзники убрали батареи Patriot во время одного из самого напряженных периодов в турецко-российских отношениях", - написал Алтун.

Он отметил, что исключение Турции из программы истребителей-бомбардировщиков F-35, сделанное США по политическим причинам и без официального уведомления Анкары, также заставляет Турцию скептически относиться к возможным обещаниям восстановить ее участие в программе в обмен на что-либо.

В свою очередь Алтун призвал страны Запада для решения проблем в отношениях с Турцией поставить ей F-35 и батареи Patriot без предварительных условий.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, УКРАИНА, С/400, МНЕНИЕ


Похожие новости


Чавушоглу заявил о сближении позиций на переговорах Москвы и Киева по урегулированию ситуации в Украине Глава МИД Украины подтверждает готовность к контактам с Лавровым Блинкен и Чавушоглу обсудили усилия по дипломатическому решению ситуации в Украине Зеленский обсудил с Эрдоганом пути активизации диалога с РФ Байрамов и Чавушоглу обсудили ситуацию в регионе и вокруг Украины На встрече Лаврова и Кулебы обсуждались перспективы саммита РФ-Украина - Чавушоглу

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az