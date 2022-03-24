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ТЭК 24.03.2022 13:15

Транзитная заявка через Украину в четверг максимальна, Газпром штатно подает газ на экспорт

Загрузка украинского газотранспортного коридора в четверг сохраняется на прежнем - максимальном - уровне долгосрочного контракта (40 млрд куб. м в год, или 109 млн куб. м в сутки).

Европейские покупатели увеличили заявки на поставку газа "Газпрома" после взлета цен из-за введения санкций в отношении России. На данный момент котировки на главном европейском хабе TTF - $1281 за тысячу кубометров. Это значит, что отбор газа по контракту с "Газпромом"(цена самого дорогого контракта "на месяц вперед" составляет в марте около $930 за тысячу кубометров) по-прежнему выгоднее покупок на споте.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей - 104 млн куб. м на 24 марта", - сообщил журналистам официальный представитель компании Сергей Куприянов.

Также и данные "Оператора ГТС Украины" показывают, что номинация на 24 марта составляет 105,1 млн куб. м, заявка на 22 марта была 106,1 млн куб. м.

Газопровод "Ямал-Европа", который транспортирует газ через Белоруссию и Польшу в Германию, с прошлой недели перешел в реверсный режим и до настоящего времени продолжает работать в этом направлении. Поставки из Германии в Польшу, то есть изъятие дополнительных объемов газа с главных европейских хабов, являются еще одним слагаемым текущих высоких цен на газ в ЕС.

По мере наступления весны в Европе продолжает расти температура воздуха. По прогнозам, на наступившей неделе будет в среднем на 4 градуса теплее, чем на предыдущей. Однако следующая неделя, которая приходится на конец марта - начало апреля, будет намного холоднее, с ночными заморозками - что окажет поддержку ценам на газ.

В Европе продолжается падение выработки электроэнергии за счет ветрогенерации, а именно она должна помогать региону снижать зависимость от ископаемого топлива, в том числе из России. Снижение показателей по ВИЭ является катализатором роста спроса на газ и - соответственно - цены на него. На прошлой неделе (с 14 по 20 марта) ветроэлектростанции обеспечили в среднем 17% выработки электроэнергии по ЕС, на текущей неделе в среду этот показатель упал уже до 10,8%. Цифра снижается четвертый день подряд.

Далее на неделе ожидается довольно слабый ветер, что ещё сократит выработку.

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Тэги: РОССИЯ, УКРАИНА, ПОЛЬША, ГАЗ


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