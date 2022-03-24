В РФ за сутки COVID-19 заболели более 25 тыс. человек, госпитализированы порядка 4,5 тыс. - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 25 тыс. 387 случаев, что на 1,4 тыс. меньше, чем днем ранее, госпитализированы за сутки 4 тыс. 540 человек, скончались от COVID-19 418 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.
"По состоянию на 24 марта в РФ выявлено 25 387 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 4 540 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 11,14%", - сообщили в оперштабе.
Увеличение количества госпитализаций произошло в 35 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций отмечено в 47 регионах, ситуация осталась без изменений в 3 субъектах РФ, уточнили в оперштабе.
За минувшие сутки от коронавируса умерли 418 человек, накануне сообщалось о 429 умерших.
По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 26 тыс. 826 заболевших, число новых случаев COVID-19 снизилось на 1 тыс. 439.
"Выздоровели за сутки 66 476 человек, или на 5,9% меньше по сравнению с 23 марта", - сообщили в оперштабе.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 17 млн 690 тыс. 8 случаев коронавирусной инфекции, 366 тыс. 220 умерших и 16 млн 483 тыс. 898 выписанных.
Резкий рост заболеваемости коронавирусом в РФ начался 13 января, когда за сутки было выявлено 21 тыс. 155 заболевших. Затем ежедневно число новых случаев за сутки продолжало расти, резкий прирост был зафиксирован 21 января, когда число заболевших увеличилось более чем на 10 тыс. за сутки по сравнению с данными оперштаба, опубликованными 20 января. Рост заболеваемости, как отмечали специалисты, был связан с распространением "омикрон"-штамма COVID-19. С 13 февраля в России отмечается снижение суточного прироста заболевших.
По информации Роспотребнадзора в России нарастающим итогом проведено более 283,2 млн тестов на COVID-19, из них 268 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остаются 1 тыс. 787 человек.
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