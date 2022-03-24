Киргизия сохранит нейтралитет в отношении ситуации на Украине - премьер

Киргизия приложит усилия для содействия урегулированию ситуации на Украине, а также сохранит нейтралитет в отношении этой ситуации, заявил глава киргизского правительства Акылбек Жапаров.

"Это огромная трагедия, которая произошла между двумя братскими народами России и Украины, это наша боль, как бы далеко они не находились", - заявил Жапаров на заседании правительства в четверг.

По его словам, Киргизия "маленькая страна, от позиции которой мало что зависит в этом мире, но любое непродуманное решение может обернуться для нашего народа большими бедами".

"Наша страна поделилась на два лагеря. На уровне личностей такой выбор оправдан, все исходит из личностных симпатий и мировоззрения. Но на уровне государства такой подход (выбор одной из сторон - ИФ) я считаю опрометчивым, более того, безответственным", - добавил Жапаров.