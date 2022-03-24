Глава Минэнерго Казахстана рассчитывает на восстановление нефтепровода КТК в течение месяца

Министр энергетики Болат Акчулаков рассчитывает, что нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) восстановят в течение месяца, отвергая мнение о длительности процесса.
"Я не думаю, что остановка КТК будет год или несколько месяцев. Наверное, будет значительно-значительно меньше. Три недели, месяц, может чуть больше", - сказал Акчулаков в интервью республиканскому телеканалу Atameken Business.
Консорциум приостановил погрузку нефти на терминале в связи с выявленными и возможными повреждениями выносных причальных устройств (ВПУ) из-за неблагоприятных погодных условий.
Министр также сказал, ссылаясь на слова руководителя КТК, что сейчас идет обследование ВПУ, которые находятся в море, и что шторм не позволяет сегодня водолазам сделать обследование повреждений.
"Надеемся, что сегодня - завтра мы ответ получим", - добавил Акчулаков.
КТК - крупнейший международный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана и ведущих мировых добывающих компаний, созданный более 20 лет назад для строительства и эксплуатации магистрального трубопровода протяженностью более 1,5 тыс. км. В систему поступает сырье в основном с крупных месторождений Западного Казахстана, а также от российских производителей, и затем переваливается в порту близ Новороссийска. На долю казахстанских грузоотправителей приходится около 80% объема транспортировки.
Мощность магистрали составляет 67 млн тонн нефти в год, а после реализации программы устранения узких мест, рассчитанной до конца 2023 года, трубопровод сможет принимать до 83 млн тонн.
За время существования акционерная структура консорциума претерпевала изменения, но крупнейшие участники остались. На данный момент акционерами КТК являются: Российская Федерация (24% в управлении "Транснефти", 7% на балансе) - 31%, Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B.V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.
Мирные переговоры с Баку должны начаться немедленно - премьер Армении
В ОИС призвали приложить усилия для признания в мире Ходжалинского геноцида
ОИС подтвердила право Азербайджана требовать от Армении возмещения ущерба
МККК направил запрос на открытие офиса в Ростове-на-Дону для доставки гумпомощи на Украину - Маурер
В РФ за сутки COVID-19 заболели более 25 тыс. человек, госпитализированы порядка 4,5 тыс. - оперштаб
"Роскосмос" подтверждает скорое возвращение астронавта США на Землю
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Утверждено положение о временном реестре построек на освобожденных территориях Азербайджана
ЦТСП направит 3,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
В Бишкеке сообщили о новом инциденте на киргизско-таджикской границе
В Киеве считают принципиально важным участие Китая в усилиях по достижению мира на Украине
США и их партнеры продолжат предоставление Украине военной помощи, в том числе средств ПВО - Байден
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
NEQSOL Holding перечислил в Фонд “YAŞAT” 500 тысяч манатов по случаю праздника Новруз
Состоялись выборы членов правления Caspian Energy Club
Выпускники Школы Банкиров Розничного Сектора приступили к работе в AccessBank
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Слышали звон, да не знают, где он: как депутаты Европарламента угодили в армянскую ловушку
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров