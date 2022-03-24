Глава Минэнерго Казахстана рассчитывает на восстановление нефтепровода КТК в течение месяца

Министр энергетики Болат Акчулаков рассчитывает, что нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) восстановят в течение месяца, отвергая мнение о длительности процесса.

"Я не думаю, что остановка КТК будет год или несколько месяцев. Наверное, будет значительно-значительно меньше. Три недели, месяц, может чуть больше", - сказал Акчулаков в интервью республиканскому телеканалу Atameken Business.

Консорциум приостановил погрузку нефти на терминале в связи с выявленными и возможными повреждениями выносных причальных устройств (ВПУ) из-за неблагоприятных погодных условий.

Министр также сказал, ссылаясь на слова руководителя КТК, что сейчас идет обследование ВПУ, которые находятся в море, и что шторм не позволяет сегодня водолазам сделать обследование повреждений.

"Надеемся, что сегодня - завтра мы ответ получим", - добавил Акчулаков.

КТК - крупнейший международный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана и ведущих мировых добывающих компаний, созданный более 20 лет назад для строительства и эксплуатации магистрального трубопровода протяженностью более 1,5 тыс. км. В систему поступает сырье в основном с крупных месторождений Западного Казахстана, а также от российских производителей, и затем переваливается в порту близ Новороссийска. На долю казахстанских грузоотправителей приходится около 80% объема транспортировки.

Мощность магистрали составляет 67 млн тонн нефти в год, а после реализации программы устранения узких мест, рассчитанной до конца 2023 года, трубопровод сможет принимать до 83 млн тонн.

За время существования акционерная структура консорциума претерпевала изменения, но крупнейшие участники остались. На данный момент акционерами КТК являются: Российская Федерация (24% в управлении "Транснефти", 7% на балансе) - 31%, Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B.V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.