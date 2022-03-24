Южная Корея в ответ на пуск ракеты КНДР начала испытания ракет наземного, морского и воздушного базирования

Военные Южной Кореи в четверг приступили к испытательным пускам ракет наземного, морского и воздушного базирования, сообщило агентство "Рёнхап".
Отмечается, что испытания проходит в ответ на осуществленный ранее в четверг пуск межконтинентальной баллистической ракеты КНДР.
По данным "Рёнхап", всего были пущены пять ракет. Учения, уточняет агентство, должны направить прямой сигнал Пхеньяну.
В администрации действующего президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина назвали пуск ракеты КНДР угрозой безопасности Южной Кореи и нарушением резолюций СБ ООН.
Ранее Минобороны Южной Кореи оценило дальность полета северокорейской ракеты в 1080 км, а высоту - в 6,2 тыс. км.
До этого Пхеньян предупреждал, что намерен отказаться от моратория на ядерные испытания и испытания ракет большой дальности
Только в январе Северная Корея провела семь ракетных испытаний, включая запуски гиперзвуковой ракеты и баллистической ракеты средней дальности.
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