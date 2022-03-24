МККК направил запрос на открытие офиса в Ростове-на-Дону для доставки гумпомощи на Украину - Маурер

Международный комитет Красного креста (МККК) подал запрос на открытие своего офиса в Ростове-на-Дону для более эффективного оказания гуманитарной помощи жителям Украины, заявил в четверг глава МККК Петер Маурер.
"Я также хотел бы заручиться вашей поддержкой в том, что касается продолжения укрепления логистической структуры в России для того, чтобы улучшать нашу работу на Донбассе и в других частях Украины, которые находятся под контролем российских Вооруженных сил", - сказал Маурер.
"Для этого мы отправили запрос на открытие соответствующего офиса в Ростове-на-Дону, и это, я думаю, будет хорошая стартовая точка для того, чтобы инициировать работу", - отметил он.
Маурер также выразил надежду на то, что его визиты в Киев и в Москву "помогут структурировать вопросы, по которым необходимо провести работу" в контексте оказания гумпомощи жителям Украины.
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